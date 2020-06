Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Μελτέμι και τοπικές μπόρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες από γεωπόνους για τις καλλιέργειες.

Αίθριος καιρός προβλέπεται για όλη την Δευτέρα. Μόνο στα ορεινά, κυρίως της δυτικής χώρας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ.

Προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τον πυρηνοτρήτη στην ελιά:

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της πτήση της καρπόβιας γενιάς στις 7-9 Ιουνίου, εμφανίζει μία δεύτερη δυναμική παρουσία, στις 19-21 Ιουνίου στις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και Πιερίας, ενώ στις περιοχές της ορεινής Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής η αύξηση των συλλήψεων του εντόμου εμφανίζει μια οψίμηση 3 ημερών.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και της Πιερίας, η παρουσία των περισσότερων αυγών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 24–28 Ιουνίου για τις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και Πιερίας. Αντίστοιχα, στις περιοχές της ορεινής Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής η παρουσία των περισσότερων αυγών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης:

24–28 Ιουνίου για τις παραθαλάσσιες-πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

28 Ιουνίου - 2 Ιουλίου για τις ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

