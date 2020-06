Κόσμος

Προκλήσεις Τσάμηδων για “Γενοκτονία από Έλληνες” (εικόνες)

Εκδηλώσεις για τη «Γενοκτονία των Τσάμηδων» έγιναν στην Αλβανία και μέχρι τα σύνορα με την Ελλάδα, με τη στήριξη μέρους του τουρκικού Τύπου.

Έκθεση για τα 76 χρόνια από τη «Γενοκτονία των Τσάμηδων» έκαναν οι Αλβανοί στην κεντρική πλατεία των Τιράνων.

«Πρωταγωνιστές στην έκθεση ήταν οι Μποτσαραίοι, οι Τζαβελαίοι και ο βασιλιάς Πύρρος, ενώ οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από την αλβανική πρωτεύουσα κατέληξαν κοντά στα αλβανοελληνικά σύνορα, με ισχυρές δόσεις ανθελληνισμού, αλλά και προκλήσεων.

Πρόκειται για ετήσια διοργάνωση από το επίσημο κόμμα των Τσάμηδων, αλλά και άλλες οργανώσεις, που αφιερώνουν μία εβδομάδα στη «Γενοκτονία», μέσω της οποίας διατυπώνουν τα αιτήματά τους για επιστροφή των περιουσιών τους και της ελεύθερης κίνησής τους στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα συνοδεύονται από παραχάραξη ιστορικών γεγονότων και ένα κύμα προπαγάνδας που προέρχεται κυρίως μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και δεκάδων ιστότοπων που στηρίζονται από οργανώσεις που εδρεύουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Οι εκδηλώσεις του τελευταίου διημέρου έγιναν στην Κονίσπολη, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Αν κάτι πραγματικά ξεχώρισε μέσα σ’ ένα πλήθος δρώμενων που θα μπορούσαν να ανήκουν στο χώρο της γραφικότητας, είναι οι εμπρηστικοί λόγοι του Σεπτίμ Ιντρίζι, προέδρου του κόμματος των Τσάμηδων που κατά το παρελθόν συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό του Έντι Ράμα.

Ο Ιντρίζι δεν περιορίστηκε αυτή την φορά στα «αιτήματα των Τσάμηδων» περί διεθνούς αναγνώρισης της «γενοκτονίας», επιστροφής περιουσιών, ανέγερση μνημείου και λειτουργία νεκροταφείου στην Ελλάδα, αλλά καταφέρθηκε με μένος εναντίον της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία ειδικά για το ζήτημα της επικείμενης απογραφής πληθυσμού με βάση τον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα επόμενα χρόνια θα αναλάβει διεθνή εκστρατεία ώστε να επικυρωθεί μια τέτοια απογραφή.

Επίθεση εξαπέλυσε και για την λειτουργία των Ελληνικών στρατιωτικών νεκροταφείων υποστηρίζοντας ότι σκοπός είναι «να οριοθετηθεί η Βόρειος Ήπειρος η οποία όμως βρίσκεται βόρεια της Τσαμουριάς».

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκδηλώσεις των Τσάμηδων προβάλλονται εκτενώς σε μέρος του Τουρκικού τύπου με τίτλους όπως «ελληνική γενοκτονία» και φράσεις όπως «οι Έλληνες όπου βρέθηκαν κακοποίησαν τους μουσουλμάνους».

Τα άρθρα του τουρκικού τύπου έχουν αναδημοσιευθεί ακόμη και από έγκυρους και αξιόπιστους ιστοτόπους της Αλβανίας, γεγονός καθόλου τυχαίο.

