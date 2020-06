Αθλητικά

Μεξικό - Κορονοϊός: 22 κρούσματα σε ποδοσφαιρικό σύλλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε καθεστώς απομόνωση οι παίκτες που βρέθηκαν θετικοί. Λόγω της πανδημίας, το πρωτάθλημα διακόπηκε οριστικά, χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Η Cruz Azul έχει καταγράψει 22 κρούσματα κορονοϊού, όλα ασυμπτωματικά, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παικτών στην επαγγελματική ομάδα ανδρών και 14 στη γυναικεία, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα του Μεξικού (Liga MX).

«Στις 24 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν νέα δειγματοληψία για ανίχνευση κορονοϊού στους παίκτες και τους προπονητές πρώτης ομάδας. Βρέθηκαν οκτώ θετικές περιπτώσεις», εξηγεί η Liga MX στο δελτίο Τύπου σχετικά με την ομάδα των ανδρών. Όσον αφορά στη γυναικεία ομάδα, η Liga MX ανέφερε «14 θετικές περιπτώσεις κορονοϊού».

Εκτός από τα 22 κρούσματα, υπήρχαν και ακόμα εννέα (7 στους άνδρες και 2 στις γυναίκες) για τους οποίους τα αποτελέσματα είναι ασαφή. Όλοι τους είναι ασυμπτωματικοί.

Η ανδρική ομάδα της Cruz Azul, πραγματοποιεί επί του παρόντος την προετοιμασία της σεζόν εκτός της πρωτεύουσας του Μεξικού. Αλλά ο σύλλογος αποφάσισε να μεταφέρει τους παίκτες που έχουν προβληθεί από τον ιό, στην πρωτεύουσα, «για να τους κρατήσει απομονωμένους», δήλωσε η La Liga MX.

Ο σύλλογος είχε καταγράψει δύο θετικά κρούσματα την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ουρουγουανού διεθνούς επιθετικού, Τζόναθαν Ροντρίγκες.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το πρωτάθλημα διακόπηκε οριστικά τον Μάιο, χωρίς να στεφθεί πρωταθλητής.

Το ποδόσφαιρο πρόκειται να ξαναρχίσει στις αρχές Ιουλίου στο Μεξικό, μετά από μία τετράμηνη διακοπή, με ένα κλειστό φιλικό τουρνουά μεταξύ οκτώ ομάδων, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των οποίων θα μεταφερθούν στα παιδιά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που πέθαναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το “Κύπελλο για το Μεξικό”, όπως ονομάσθηκε η διοργάνωση, θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 19 Ιουλίου, κεκλεισμένων των θυρών. Θα λάβουν μέρος οι Κλαμπ Αμέρικα, Άτλας, Κρουζ Αζούλ, Γκουανταλαχάρα, Μαζατλάν, Πούμας, Τίγκρες και Τολούκα, οι οποίες θα χωρισθούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων.