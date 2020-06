Συναγερμός για νέα επίθεση στη Γλασκώβη (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για νέα επίθεση στο κέντρο της Γλασκώβης. Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία της Γκλασκώβης επιβεβαιώνει ότι δυνάμεις της κλήθηκαν για επίθεση στην οδό Argyle και έσπευσαν επί τόπου. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση, χωρίς όμως να υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό», αναφέρεται στο σχετικό τουίτ.

INCIDENT, ARGYLE STREET

We can confirm that we were called at 12.10pm on Sun 28 June, to a report of an assault in Argyle Street, Glasgow.

Officers are currently at the scene. We believe this was a targeted assault and we do not believe there is a threat to the wider public. pic.twitter.com/CO1ukRHGIa