Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στην Κίνα (εικόνες)

Νεκροί, αγνοούμενοι και μεγάλες καταστροφές από τις βροχές.

Τρεις νεκροί και δώδεκα αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός των πλημμυρών που έπληξαν την νοτιοδυτική Κίνα τη νύχτα που πέρασε.

Δύο οχήματα έπεσαν σε ποτάμι, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, ενώ τρεις ακόμα εξαφανίστηκαν.

Ένα ακόμα άτομο έχασε τη ζωή του και εννέα εξαφανίστηκαν από άλλη πόλη της κομητείας Mianning, της επαρχίας Sichuan.

Συνολικά 75000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, λόγω των καταστροφών.

Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις εποχιακές βροχές στη νότια Κίνα, όπου ποτάμια φούσκωσαν και προκάλεσαν πλημμύρες σε πόλεις και καλλιέργειες.