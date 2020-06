Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξάνονται τα κρούσματα στη Σερβία - Δραματική η κατάσταση στο Κόσοβο

Δύο σερβικές πόλεις σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Προειδοποίηση από τον Κοσοβάρο Πρωθυπουργό.

Αυξάνεται, σε καθημερινή βάση, ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη Σερβία.

Το προηγούμενο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 254 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ασθενών με COVID-19 σε 14.046. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρεις νέοι θάνατοι, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε 270.

Μέχρι σήμερα στη Σερβία έχουν εξεταστεί 385.713 δείγματα.

Το Σάββατο βρέθηκαν θετικοί η Πρόεδρος της Βουλής, Μάγια Γκόικοβιτς, ο Υπουργός Άμυνας, Αλεξάνταρ Βούλιν, ο επικεφαλής τους γραφείου της κυβέρνησης για το Κόσοβο, Μάρκο Τζούριτς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μάρκο Τσάντεζ. Νικημένος από τον κορονοϊό “έφυγε” και ο πρώην προπονητής του Άρη, Ίλια Πέτκοβιτς.

Δύο πόλεις στη Σερβία, το Κραγκούγεβατς και η Τούτιν, τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των νέων κρουσμάτων.

Συναγερμός σήμανε και στο Κόσοβο όπου μόνο το Σάββατο, επί συνόλου 207 δειγμάτων που εξετάστηκαν, τα 96 βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Στο Κόσοβο νόσησαν από COVID-19 συνολικά 2.590 άτομα ενώ απεβίωσαν 48 ασθενείς.

Ο Πρωθυπουργός Χότι, με ανάρτηση του στο Facebook, αναφέρει ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι δραματική και προειδοποίησε ότι «εάν συνεχίσει να επιδεινώνεται η επιδημιολογική κατάσταση οι γιατροί θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να επιλέγουν ποιον ασθενή θα βοηθήσουν».