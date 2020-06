Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Κυριακάτικη καθαριότητα στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

Σειρά των Αμπελοκήπων ήταν σήμερα για την καθαριότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων.

Μία ακόμα μεγάλη συντονισμένη Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας έγινε σήμερα από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Επικεντρώθηκε σε δρόμους και πεζοδρόμια της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων που από νωρίς το πρωί σκουπίστηκαν σχολαστικά, πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν για να παραδοθούν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Οι άνθρωποι της Καθαριότητας με την συνδρομή πέντε μηχανικών σάρωθρων, έξι μεγάλων πλυστικών τα οποία φέρουν και το ειδικό τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα που σφουγγαρίζει πεζοδρόμια, πέντε μικρών πλυστικών και δύο υδροφόρων χωρητικότητας 10 τόνων, «σάρωσαν» δρόμους που τις εργάσιμες μέρες και ώρες δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανάλογες επιχειρήσεις καθαριότητας λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Πρόκειται για μια δράση που πλέον καθιερώθηκε και η οποία έχει ενταχθεί στο αναβαθμισμένο και διαρκώς εξελισσόμενο με προμήθειες νέων μηχανημάτων, συνολικό σχέδιο καθαριότητας της πόλης όπως καθημερινά αναπτύσσεται στις 129 γειτονιές της και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες.

«Οι Κυριακές καθαριότητας έγιναν θεσμός. Είναι το αποτύπωμα καθαριότητας που αφήνουν οι υπηρεσίες του δήμου στο πέρασμά τους από κάθε γειτονιά, από κάθε γωνιά της πόλης. Η καθαριότητα, η περιποίηση του πρασίνου, το πλύσιμο των δρόμων και των πεζοδρομίων, είναι η πραγματοποίηση του πολιτισμού της καθημερινότητας. Ο πολιτισμός που βλέπουν πλέον όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης» αναφέρει με αφορμή την σημερινή δράση ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.