Ψαρά: Στις εκδηλώσεις για την 196η επέτειο του Ολοκαυτώματος ο Στεφανής

Στο ακριτικό νησί βρέθηκε ο υφυπουργός Άμυνας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα.

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 196η επέτειο του Ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου των Ψαρών, παρέστη σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Στεφανής κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος.