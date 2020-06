Κόσμος

Ισπανία: Με μάσκα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε προεκλογική συγκέντρωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία έφερε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η προεκλογική εκστρατεία εν όψει των περιφερειακών εκλογών.

Φορώντας προστατευτική μάσκα, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απέφυγε να ανταλλάξει χειραψίες με τους υποστηρικτές του, κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης σήμερα, καθώς η πανδημία του νέου κορονοϊού έφερε αλλαγές στην προεκλογική εκστρατεία εν όψει των περιφερειακών εκλογών.

Οι εκλογές στη Χώρα των Βάσκων και τη Γαλικία, που θα διεξαχθούν τη 12η Ιουλίου, θα είναι οι πρώτες από τότε που η Ισπανία τέθηκε σε καραντίνα τον Μάρτιο. Οι περιορισμοί χαλάρωσαν την 21η Ιουνίου και οι Ισπανοί προσαρμόζονται στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στην καθημερινότητά τους.

«Ο εχθρός της Ισπανίας είναι ο ιός», είπε ο Σοσιαλιστής Σάντσεθ στο πλήθος των περίπου 100 υποστηρικτών του. Όλοι τους φορούσαν μάσκες και κάθονταν σε απόσταση 1,5 μέτρου ο ένας από τον άλλο, όπως συστήνουν οι Αρχές, σε μια αίθουσα στο Σαν Σεμπάστιαν, στις βόρειες ακτές της χώρας.

Το κτίριο είχε απολυμανθεί πριν από τη συγκέντρωση, επισημαίνουν στο Reuters αξιωματούχοι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, με περισσότερους από 28.000 νεκρούς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα (PNV) είναι πιθανό να επικρατήσει στις περιφερειακές εκλογές της Χώρας των Βάσκων. Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση στη Γαλικία.