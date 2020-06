Κοινωνία

Στο νοσοκομείο τρίχρονο αγοράκι που κατάπιε χλωρίνη

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του παιδιού.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής ένα τρίχρονο αγοράκι Ρομά από τον Τύρναβο, που κατάπιε χλωρίνη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή και το παρέλαβε.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, πριν μεταφερθεί στο εφημερεύον Νοσοκομείο διακομίσθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό, για εξέταση από ωτορινολαρυγγολόγο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το αγοράκι παρελήφθη σε αρκετά καλή κατάσταση.