Παράξενα

Ζαχαροπλάστης ξετρέλανε τους πελάτες του με τις... “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γλυκά με τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, δημιουργεί ένας ζαχαροπλάστης από την Νέα Πέλλα. Η ιδέα, οι δυσκολίες και οι… αδυναμίες.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Μπορείτε να φανταστείτε τον Δούκα γλυκό; Την Λενιώ γεμάτη ζάχαρη; Ένας ζαχαροπλάστης, φανατικός θαυμαστής της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, τους φαντάστηκε και το έκανε πράξη!

Ο Απόστολος Τσομπανάκης διατηρεί ζαχαροπλαστείο στη Νέα Πέλλα. Την περίοδο της καραντίνας, μένοντας στο σπίτι, παρακολούθησε για πρώτη φορά όσα διαδραματίζονται στο χωριό Διαφάνι.

«Μένοντας στο σπίτι, άρχισα να παρακολουθώ και κόλλησα με την σειρά», λέει ο ίδιος.

Αγαπημένος ήρωας του ταλαντούχου ζαχαροπλάστη είναι ο Προύσαλης, ωστόσο ξεκίνησε με τον Θωμά Κυπραίο. Περισσότερο τον δυσκόλεψε η Λενιώ, ο δάσκαλος και ο κοινοτάρχης. Αλλά, με λίγο κόπο παραπάνω, κατάφερε να τους κάνει σχεδόν ίδιους.

Οι γλυκές “Άγριες Μέλισσες” δεν είναι για πούλημα. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου, είναι ανεκτίμητης αξίας και μόνο για να τις βλέπουν οι πελάτες του καταστήματος.

Μέχρι στιγμής τη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου κοσμούν 18 ήρωες της αγαπημένης σειρά του ΑΝΤ1. Ο Αποστόλης υπόσχεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμπληρώσει όλο το καστ…