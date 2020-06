Παράξενα

Αυτοκινητόδρομος γέμισε με… σανό (βίντεο)

Διακόπηκε για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, μετά από τροχαίο ατύχημα με φορτηγό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της κοινότητας Πύργου.

Φορτηγό που μετέφερε μπάλες σανού, ανετράπη, με αποτέλεσμα το φορτίο του να σκορπιστεί στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που μεταδίδει ο ΑΝΤ1 Κύπρου, ο αυτοκινητόδρομος γέμισε… σανό, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να καθαριστεί ο δρόμος.