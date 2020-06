Αθλητικά

NBA: Το μήνυμα στη φανέλα του Ενές Καντέρ για τον Ερντογάν (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς πόζαρε με τη φανέλα που είχε ένα μήνημα προς τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο Ενές Καντέρ... “ξαναχτύπησε”! Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών ήρθαν σε συμφωνία προκειμένου, με την επανέναρξη της σεζόν, τα επίθετα των αθλητών στο πίσω μέρος της φανέλας να αντικατασταθούν με κοινωνικά μηνύματα της αρεσκείας κάθε αθλητή, ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς σκέφτηκε ποιο θα ήθελε να είναι το μήνυμα στη δική του φανέλα.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, o Ενές Καντέρ αναρωτήθηκε: «Μπορεί κανείς να σκεφτεί ένα καλύτερο μήνυμα για εμένα;» Την ερώτησή του αυτή προς τους “fans” του, o σέντερ των Σέλτικς συνόδεψε με μία φωτογραφία του, στην οποία φαίνεται ο ίδιος να κρατά τη φανέλα του με το Νο 11 στους Σέλτικς, στην οποία αναγράφεται: «Ερντογάν, είσαι άχρηστος».