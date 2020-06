Οικονομία

Πάτμος: Ο ΑΝΤ1 στο νησί της “Αποκάλυψης” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες είναι η Πάτμος. Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού μιλούν στον ΑΝΤ1 και μοιράζονται τις αγωνίες τους για τη σεζόν.