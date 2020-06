Κοινωνία

Τροχαίο για αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Αποκλειστικές εικόνες από το σημείο.

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή μοτοσικλέτα της Αστυνομίας συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, στο Χαλάνδρι.

Αυτοκίνητο που βγήκε από την οδό Αριστοτέλους στην Αγίου Γεωργίου, παραβιάζοντας το STOP, χτύπησε τη μοτοσικλέτα.

Οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.