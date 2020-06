Κοινωνία

Καλαμπάκα: Νεκρός ανήλικος που έπαιζε με τον αδελφό του

Τραγωδία στην Καλαμπάκα με παιδί να γίνεται μάρτυρας του θανάσιμου τραυματισμού του αδελφού του.

Σε τραγωδία κατέληξε το παιχνίδι μεταξύ δύο αδελφών από την Θεόπετρα Καλαμπάκας.

Τα δύο παιδιά φέρονται να έπαιζαν με αεροβόλο όπλο, στην αυλή του σπιτιού τους, όταν εκείνο εκπυρσοκρότησε και χτύπησε τον 15χρονο στο κεφάλι, μπροστά στα μάτια του αδελφού του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπυ παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Πηγή: tameteora.gr