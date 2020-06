Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στη Ρόδο

Ταρακουνήθηκε η Ρόδος από τον ισχυρό σεισμό.

Σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:43 στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 30χλμ Βορεοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 54,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Δεν καταγράφησαν μετασεισμικές δονήσεις μέχρι τώρα.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα, αλλά υπήρξε σχετική ανησυχία ειδικά στην πόλη της Ρόδου όπου ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός.