Υπόθεση Φλόιντ στην Αργεντινή: Νεκρός από ασφυξία στα χέρια αστυνομικών (εικόνες)

Τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών φέρνει στο νου ο θάνατος προσαχθέντα από ασφυξία.

Η δικαιοσύνη της Αργεντινής ερευνά τον θάνατο από ασφυξία ενός άνδρα κατά την προσαγωγή του από αστυνομικούς στην επαρχία Τουκουμάν, μια υπόθεση που θυμίζει τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι, στο κέντρο της Τουκουμάνα, της πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι αστυνομικοί χτύπησαν τον 43χρονο Σεφερίνο Ναδάλ και του πίεσαν τον λαιμό στο έδαφος.

Στο βίντεο, που τράβηξε ένας περαστικός, διακρίνονται τουλάχιστον 4 αστυνομικοί με στολή και δύο με πολιτικά να έχουν ακινητοποιήσει τον άνδρα.

Ακινητοποιημένος στο έδαφος, ο άνδρας ζητούσε βοήθεια επανειλημμένως, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά ΜΜΕ. Η νεκροψία νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του επήλθε από ασφυξία.

Ο Ναδάλ είχε συλληφθεί για κλοπή, αν και κανείς δεν είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και δεν υπήρξε κανένα στοιχείο σε βάρος του.

Η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει τη βία σε βάρος του σε μια προηγούμενη σύλληψή του τον Φεβρουάριο, από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος. Πριν από πολλά χρόνια, ο 43χρονος είχε φυλακιστεί για ληστεία.

Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες.

Οι ενέργειες της αστυνομίας της Τουκουμάν βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τον θάνατο του Λουίς Εσπινόζα, ενός εργάτη που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ τη 15η Μαΐου και το πτώμα του εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα σε μία χαράδρα.

