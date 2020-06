Κοινωνία

Επίθεση δέχθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης

Ομάδα ατόμων του επιτέθηκε ενώ αποχωρούσε από εκδήλωση στο Μεταξουργείο.

Περίπου 20 άτομα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πέταξαν καφέδες και νερά στον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, την ώρα που αποχωρούσε απόψε από εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Παύλου, στο Μεταξουργείο.

Η εκδήλωση έγινε εν όψει της αυριανής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Τα άτομα αυτά, αμέσως μετά, έφυγαν από το σημείο υπό τις αποδοκιμασίες κατοίκων της περιοχής.

Σημειώνεται, ότι η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.

Σε ανάρτησή του στα social media, o κ. Μπακογιάννης ανέφερε: «Στον Άγιο Παύλο, η είδηση δεν βρίσκεται στις φωνές των λίγων στημένων μπαχαλάκηδων, αλλά στη συζήτηση με τους πολλούς. Στην επαφή με τους κατοίκους για τα προβλήματα της περιοχής. Με αυτά ασχολούμαστε. Και αυτά δεν λύνονται με καφέδες... Η καφεΐνη προκαλεί νεύρα.»