Υγειονομικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά

Τα κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων θα εγκατασταθούν στα νησιά για τον έλεγχο των επισκεπτών. Πότε θα αρχίσει η σύνδεση Τουρκίας – Βορείου Αιγαίου.

Την ανάγκη για συνεργασία, συνεννόηση και συναίνεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε και σιγά σιγά να χτίσουμε την επόμενη μέρα για την πατρίδα μας, για τα νησιά μας για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε σε δήλωση του σήμερα το βράδυ στη Μυτιλήνη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο τετραήμερης περιοδείας του στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ενόψει του «ανοίγματος» των διεθνών πτήσεων την 1η Ιουλίου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς «θα εγκατασταθούν μόνιμα κλιμάκια υγειονομικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά τους επόμενους τρεις μήνες, που θα έχουν την απόλυτη ευθύνη για τους ελέγχους που θα γίνονται. Κάθε μέρα πτήσεων θα γίνονται 60 στοχευμένοι έλεγχοι, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μιας πλατφόρμας. Η οποία σε όλη τη χώρα θα δίνει την προτεραιότητα και θα υποδεικνύει με βάση επιστημονικά και επιδημιολογικά κριτήρια που αφορούν στον τόπο προέλευσης, στο προφίλ του ταξιδιώτη, στα ηλικιακά του δεδομένα και μια σειρά άλλων κριτηρίων για το ποιος πρέπει να κάνει το τεστ ποιος μπορεί να θεωρείται ως μεγαλύτερου ρίσκου ταξιδιώτης».

Κατά την παρουσία του στη Μυτιλήνη, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σχετική με τη διαχείριση του αεροδρομίου, με όλους τους φορείς, τον αερολιμενάρχη, τον φορέα διαχείρισης και τους εμπλεκόμενους φορείς των σωμάτων ασφαλείας. Ακολούθησε τεχνική σύσκεψη ενώ την Τρίτη θα γίνει η άσκηση προσομοίωσης «έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή έχουμε την πρώτη πτήση στη Μυτιλήνη με επισκέπτες από το εξωτερικό να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και όλα να κυλήσουν ομαλά» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε επίσης πως «το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Είναι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης για το άνοιγμα της οικονομίας και ειδικά την στήριξη του τουρισμού σε κάθε επίπεδο και εδώ στο πολύ όμορφο βόρειο Αιγαίο. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με ξεκάθαρους όρους δημόσιας υγείας, όλοι οι ταξιδιώτες που θα έρχονται εδώ θα πρέπει να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο εδώ οι νησιώτες μας, όλοι αυτοί που θα τους φιλοξενήσουν θα πρέπει και να είναι και να παραμείνουν αργότερα ασφαλείς».

Επίσης ο Υφυπουργός συνέστησε «με νηφαλιότητα να αντιμετωπίζουμε το κάθε κρούσμα που θα παρουσιασθεί γιατί πίσω από τη διαχείριση αυτή είναι τα νησιά μας, η ανάγκη να μη στιγματιστεί ο τουρισμός μας, να μη δημιουργήσουμε λάθος εικόνα μέσα από φήμες ή διαφορετικές προσεγγίσεις και συντεταγμένα να αντιμετωπίσουμε την επόμενη ημέρα για το καλό της πατρίδας για το καλό των επόμενων γενεών, για το καλό των ίδιων μας των παιδιών».

«Κλειστή η Τουρκία»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι τα δρομολόγια από και προς την Τουρκία δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 15 Ιουλίου. «Το δεδομένο είναι ότι η Τουρκία μέχρι και τις 15 Ιουλίου είναι κλειστή. Κάθε 15 μέρες αξιολογούμε την κατάσταση επιδημιολογικά και μόνο» είπε ο Υφυπουργός σημειώνοντας πως «οι αποφάσεις μας δεν αφορούν τη διπλωματία, δεν αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι βασισμένες αποκλειστικά και μόνο στα επιδημιολογικά δεδομένα, στα φορτία που έχει η κάθε περιοχή. Όλα αυτά αξιολογούνται και με βάση αυτά το παρατηρητήριο που έχει συσταθεί εδώ και αρκετούς μήνες παίρνει και την κατάλληλη απόφαση».

Πριν τη Λέσβο, σήμερα το απόγευμα, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τη Χίο και τη Σάμο όπου πραγματοποίησε ανάλογες τεχνικές συσκέψεις. Νωρίς αύριο το πρωί θα αναχωρήσει από τη Μυτιλήνη για τη Μύρινα της Λήμνου.