Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σπάει το “φράγμα” των 500.000 ο απολογισμός των θανάτων παγκοσμίως

Πώς εξελίσσεται η πανδημία σε όλον τον πλανήτη. Ποια είναι η χώρα που κατέγραψε τους περισσότερους θανάτους το τελευταίο 24ωρο.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 499.510 θανάτους παγκοσμίως από τότε που η Κίνα ανακοίνωσε επισήμως την εμφάνιση της ασθένειας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 10.058.010 κρούσματα της Covid-19 έχουν διαγνωστεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Τουλάχιστον 4.998.900 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Σε σύγκριση με την καταμέτρηση χθες Σάββατο, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, 4.059 νέοι θάνατοι και 173.156 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Η χώρα που έχει καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.109 νεκρούς, το Μεξικό (602) και οι ΗΠΑ (454).

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 125.709 θανάτους και 2.534.981 κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ, η πλέον πληγείσα χώρα είναι η Βραζιλία με 57.070 νεκρούς και 1.313.667 κρούσματα, η Βρετανία με 43.550 νεκρούς (311.151 κρούσματα), η Ιταλία με 34.738 νεκρούς (240.310 κρούσματα) και η Γαλλία με 29.778 νεκρούς (199.343 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επισήμως 83.500 κρούσματα (62 νέα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής) και 4.634 θανάτους (κανέναν νέο).

Η Ευρώπη έχει καταγράψει 196.085 θανάτους και 2.642.741 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 134.277 θανάτους (2.638.191 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 110.883 νεκρούς (2.438.389 κρούσματα), η Ασία 33.107 νεκρούς (1.218.767 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 15.505 νεκρούς (730.977 κρούσματα), η Αφρική 9.520 νεκρούς (379.795 κρούσματα), η Ωκεανία 133 νεκρούς (9.158 κρούσματα).