Πρωταθλητής και μαθηματικά ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ

Οι Πειραιώτες “άλωσαν” το ΟΑΚΑ και επέστρεψαν στον.. θρόνο τους, έπειτα από τρία χρόνια.

Πρωταθλητής Ελλάδας για 45η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε των πλέι-οφ της Super League. Οι “ερυθρόλευκοι”, με επίδειξη δύναμης για ένα 45λεπτο στο OAKA, επικράτησαν με 2-1 της ΑΕΚ και βρέθηκαν στο +19 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ (78 έναντι 59), διαφορά που δεν καλύπτεται στο υπόλοιπο της περιόδου από τον “Δικέφαλο του Βορρά” κι επέστρεψαν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από ένα... διάλειμμα τριών ετών.

Η αήττητη ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, από την έναρξη της περιόδου, επιβεβαίωσε για ακόμη ακόμη φορά την ανωτερότητά της έναντι των αντιπάλων και στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στην ελλιπέστατη ΑΕΚ (Μάνταλος, Σιμόες, Ολιβέιρα, Μπάρκας), που ανέβηκε στην επανάληψη, αλλά δεν απέφυγε την ήττα. Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του ματς, δημιούργησαν πολλές φάσεις, είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τους Μπουχαλάκη και Φορτούνη κι αν δεν τους είχαν σταματήσει τα δοκάρια, θα είχαν “καθαρίσει” τον αγώνα από πολύ νωρίς, με την “Ένωση” να μην έχει ούτε μία τελική στο πρώτο ημίχρονο, δείγμα του ότι περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς μπήκε πολύ δυνατά στο ματς κι απείλησε μόλις στο 5΄ με τον Σβάρνα να απομακρύνει τη μπάλα στην πρσπάθεια του Μασούρα να σκοράρει μετά την εξαιρετική ασίστ του Φορτούνη. Τεράστια ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός στο 13΄ με τον Ελ Αραμπί να πιάνει την γυριστή κεφαλιά από τη σέντρα του Φορτούνη και να στέλνει τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα και μετά έφυγε άουτ. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία είχαν οι “ερυθρόλευκοι” για να προηγηθούν στο 20΄, με τον Φορτούνη αυτή την φορά με φοβερό σουτ να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του γκολκίπερ της “Ένωσης”.

Με βάση την εικόνα της αναμέτρησης, το γκολ ήταν φανερό πως δεν θα αργούσε να έρθει για τους Πειραιώτες. Κι αυτό συνέβη στο 38΄ με το 20ό τέρμα του Ελ Αραμπί στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε η σέντρα του Μασούρα κι ο πρώτος σκόρερ της Super League με εξαιρετικό τρόπο άνοιξε το σκορ (1-0). Ακριβώς στο 45΄ ο Καμαρά, μετά από προσπάθεια που ξεκίνησε και πάλι από τον Μπουχαλάκη (είχε δώσει την πάσα στον Μασούρα στην φάση του πρώτου γκολ των Πειραιωτών), “έγραψε” το 2-0 με σουτ και τα πράγματα έδειχναν να παίρνουν το δρόμο τους.

Η ομάδα του Μαρτίνς, όμως, “κατέβασε ταχύτητα” στο δεύτερο μέρος και στην προσπάθειά της διαχειριστεί το ματς, έδωσε χώρο στην ΑΕΚ κι αυτό δεν άργησαν να το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Από κόρνερ του Λιβάγια στο 66΄ και προσωρινή απόκρουση του Σα πάνω στην γραμμή, ο Αραούχο από πολύ κοντά μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ντέρμπι.

Παρά τις προσπάθειες των “κιτρινόμαυρων”, πάντως, η ισοφάριση δεν ήρθε και το σφύριγμα της λήξης από τον Γάλλο διαιτητή, Κλεμόν Τουρπάν, βρήκε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Σβάρνας (89΄ Χριστόπουλος), Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, Κρίστισιτς, Σιμάνσκι, Αλμπάνης (31΄ Οικονόμου), Βέρντε (83΄ Μαχαίρας), Λιβάγια, Αραούχο.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουΐ, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά (90΄+2 Λοβέρα), Φορτούνης (71΄ Ραντζέλοβιτς), Μασούρας (77΄ Καφού), Ελ Αραμπί (77΄ Χασάν).