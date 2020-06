Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου και η εβδομάδα ξεκινάει με τη Σελήνη από το ζώδιο του Ζυγού να έχει όλη την καλή διάθεση να βρει συμβιβαστικές λύσεις...

ΚΡΙΟΣ: Απέναντι σου η Σελήνη στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας και η προσοχή σου στρέφεται στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, όπου τα γεγονότα φαίνεται να σου δημιουργούν πίεση. Πρόσεξε ιδιαίτερα όμως, γιατί τώρα που ο Άρης είναι στο ζώδιο σου μια αυτοπεποίθηση παραπάνω τη νιώθεις και σε κάποιες περιπτώσεις παίρνεις τόσο αέρα που αντιδράς υπερβολικά και χωρίς λόγο σε ό,τι μπορεί να σου κάτσει στραβά. Ειδικά προς το απογευματάκι, αυτή την έπαρση μπορεί να την πληρώσεις ακριβά.

ΤΑΥΡΟΣ: Με άγχος και κούραση ξεκινά για εσένα αυτή εδώ η εβδομάδα, αφού οι υποχρεώσεις τις οποίες έχετε να διαχειριστείς φαίνεται να σε καταπονούν είτε από σωματικής πλευρά, είτε ακόμα και ψυχολογικά. Καλό θα ήταν να βάλεις τα δυνατά σου και να ακολουθήσεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ή μια οργάνωση προκειμένου να μην αποσπάσαι και να διαχειριστείς σωστά το χρόνο σου. Από την άλλη, μην αποφύγεις να βάλεις στη θέση του όποιον επιχειρήσει να σε φορτώσει με επιπλέον βάρη, αλλά μη γίνεις άδικα επικριτικός με κάποιους επειδή είσαι υπό πίεση.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια προσωπική ή μια φιλική σχέση φαίνεται ότι θα σε απασχολήσει περισσότερο σήμερα και ενδέχεται να προκύψουν κάποιες παρεξηγήσεις σχετικά με τις οικονομικές σου συναλλαγές. Προσπάθησε, αν πάρεις ή δώσεις χρήματα να το κάνεις ακολουθώντας μια τυπική διαδικασία που θα προστατέψει τη σχέση σου από τυχόν παρεξηγήσεις. Από την άλλη, η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ρίξεις σε αυτά το βάρος σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Από τις πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας για εσένα είναι η σημερινή και δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποια απρόοπτα, ειδικά προς το απογευματάκι που να σε ταλαιπωρήσουν και να σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν την προσοχή σου με κάποιο τρόπο, πράγμα που ενώ γενικά μπορεί να σε ικανοποιεί και να το απολαμβάνεις, σήμερα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες διαφορές ή να κληθείς να αντιμετωπίσεις κάποιες βλάβες που ίσως προκύψουν.

ΛΕΩΝ: Η εβδομάδα ξεκινάει λίγο κουραστικά σε πνευματικό επίπεδο, αφού θα ασχοληθείς με κάποια μελλοντικά σχέδια που αφορούν κυρίως τη δουλειά σου, ενώ θα είναι μια μέρα γεμάτη τηλέφωνα, e-mails, επαφές και συζητήσεις που στο τέλος μπορεί να σε αγχώσουν. Καλό θα είναι λοιπόν να μην ανοίξεις από μόνος σου πολλά μέτωπα, αλλά να προσπαθείς να ολοκληρώνεις μια-μια τις δουλειές σου. Από την άλλη, μπορεί να σε απασχολήσει ένα θέμα που σχετίζεται με κάποια μετακίνηση ή τις διακοπές σου, αλλά να θυμάσαι τον ανάδρομο Ερμή, ε...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο σήμερα με κάθε τρόπο. Είτε κάνεις σχετικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, είτε ασχολείσαι με το πως θα διαχειριστείς τα χρήματα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι να πληρωθείς κ.λπ. Από την άλλη πλευρά νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις λίγο κάνοντας κάτι που θα σε τραβήξει από τη μιζέρια και θα σου δώσει την ευκαιρία να νιώσεις ότι δε δουλεύεις μόνο για να επιβιώνεις, αλλά και για να απολαμβάνεις. Πρόσεξε μόνο να μη βγεις χρεωμένος.

ΖΥΓΟΣ: Πιο απαιτητική η σημερινή μέρα για σένα, αφού είναι φορτωμένη με ευθύνες, υποχρεώσεις και καταστάσεις που μπορεί να νιώθεις ότι σε πνίγουν, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα. Τα νεύρα και ο έντονος συναισθηματισμός σου δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν βοηθητικά, γι’ αυτό προσπάθησε να συγκρατηθείς και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, όσο αυτό είναι εφικτό. Επίσης, δε χρειάζεται να τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, ειδικά όταν ξέρεις ότι δεν έχεις κάνει κάποιο λάθος και απλά η άλλη πλευρά αδυνατεί να αναγνωρίσει τις ευθύνες που της αναλογούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το ξεκίνημα της εβδομάδας σε καλεί να ρίξεις τους τόνους ειδικά σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις και να λειτουργήσεις πιο συναινετικά. Αν μάλιστα έχεις τη δυνατότητα να ρίξεις και τους ρυθμούς σου γενικότερα, αποφεύγοντας να φορτώσεις το πρόγραμμα σου με δουλειές που δεν είναι επείγον να τις κάνεις σήμερα, ακόμα καλύτερα, αφού είναι προτιμότερο να εκμεταλλευτείς τη σημερινή μέρα για ξεκούραση. Ούτως ή άλλως η αυριανή θα είναι πιο απαιτητική.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ιδιαίτερα κοινωνική η σημερινή μέρα για εσένα, αλλά και για να ασχοληθείς με δουλειές που απαιτούν συνεργασία ή συλλογική δουλειά. Μόνη παραφωνία οι πρώτες απογευματινές ώρες όπου εκεί τα νεύρα μπορεί να είναι τεταμένα και ενδεχομένως όχι μόνο να μην έχεις διάθεση για συναίνεση, αλλά να κάνεις ότι είναι δυνατόν για να κοντράρεις τους άλλους. Αργότερα όμως αξιοποίησε το βράδυ σου για να βρεθείς με φίλους και αγαπημένα σου πρόσωπα ή για να κάνετε κάτι από κοινού με το ταίρι σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα για εσένα, το οποίο αφενός μπορεί να περιλαμβάνει εργασία υψηλής έντασης στη δουλειά, αλλά και κοινωνικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις που σε πιέζουν ακόμα περισσότερο. Προσπάθησε να πεις κανένα “όχι” παραπάνω σήμερα, αν δε θέλεις να φτάσεις στο σημείο να κάνεις εκρήξεις που δε θα μπορείς να τις μαζέψεις. Σε κάθε περίπτωση, μέρα είναι και θα περάσει, αλλά σίγουρα θέλει υπομονή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δε θέλει και πολύ για να ξεφύγει το μυαλό σου και απ’ όσο φαίνεται το σαββατοκύριακο που προηγήθηκε μάλλον ξέφυγε αρκετά και σήμερα είναι δύσκολο να το μαζέψεις και να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις σου. Μπορεί βέβαια να ταλαιπωρούν το μυαλό σου σκέψεις τις οποίες νιώθεις ότι δεν μπορείς να μοιραστείς με τους συναδέλφους σου ή με το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Το θέμα είναι να μην απορείς με κάποιους που σε αντιμετωπίζουν σαν ούφο, γιατί ακόμα κι αν είσαι παρών δίνεις άλλη εντύπωση σήμερα.

ΙΧΘΥΕΣ: Οικονομικά ζητήματα, το κοινό πορτοφόλι ή οι κοινές οικονομικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχεις με το σύντροφο σου ή ακόμα και η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτά που αφενός σε απασχολούν περισσότερο σήμερα κι αφετέρου μπορεί να ανάψουν φωτιές στη μεταξύ σας σχέση, αφού και οι δύο δυσκολεύεστε να κάνετε το... βήμα πίσω που απαιτείται κάποιες φορές. Από την άλλη, μπορεί να σε απασχολήσουν και κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά και εμπλοκές με το Νόμο, πρόστιμα κλπ γι’ αυτό προσοχή. Πηγή: Astrologos.gr