Γιώργος Ζαπάντης: σήμερα η κηδεία του

Κηδεύεται σήμερα ο 29χρονος ομογενής Γιώργος Ζαπάντης, που υπέκυψε κατά την διάρκεια της σύλληψής του και ύστερα από υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας (ηλεκτρική εκκένωση μέσω taser) στις 21 Ιουνίου.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στις 9.30 π.μ ώρα Νέας Υόρκης στον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού στο Γουάιστοουν την οποία θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος. Τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Χθες, συγγενείς, οι φίλοι και άλλοι ομογενείς συγκεντρώθηκαν σε ομογενειακό Γραφείο Τελετών στην Αστόρια προκειμένου να συλλυπηθούν την οικογένεια Ζαπάντη.

Η οικογένεια προσέλαβε ανεξάρτητο ιατροδικαστή, ο οποίος έκανε την νεκροψία και το πόρισμα από Γραφείο του Ιατροδικαστή του Δήμου της Νέας Υόρκης αναμένεται να εκδοθεί στα περίπου 30 ημέρες. Ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Βομβολάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον ανταποκριτή του στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και αναμένουν τις προσεχείς ημέρες να εξετάσουν τα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη όταν οι αστυνομικοί εισέβαλλαν στην οικία της οικογένειας Ζαπάντη.

Εν τω μεταξύ αγανάκτηση και πικρία υπάρχει μεταξύ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας της Νέας Υόρκης από το γεγονός ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν κάλυψαν εκτενώς το τραγικό συμβάν. Έντονη κριτική επίσης ασκείται και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση καταδίκη και μαζική κινητοποίηση από τις επίσημες ομογενειακές οργανώσεις ή τους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς στο να πιεστεί η Αστυνομία της Νέας Υόρκης και να θέσει σε διαθεσιμότητα τους αστυνομικούς που εμπλέκονται, όπως έγινε σε αντίστοιχα αιματηρά επεισόδια στο παρελθόν, μέχρι να βγει το τελικό πόρισμα.