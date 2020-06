Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 500.000 οι νεκροί παγκοσμίως

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 500.000 θανάτους παγκοσμίως από τότε που η Κίνα ανακοίνωσε επισήμως την εμφάνιση της ασθένειας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Πανεπιστήμιου Τζονς Χόπκινς καθώς και με βάση τις καταμετρήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters, οι οποίες βασίζονται σε επίσημες πηγές.

Σύμφωνα με με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα στη 01.00 ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας, συνολικά, έχουν καταγραφεί 500.390 θάνατοι παγκοσμίως (για 10.099.576 κρούσματα), εκ των οποίων 196.086 (για 2.642.897 κρούσματα) στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους (125.747), μπροστά από τη Βραζιλία (57.622), το Ηνωμένο Βασίλειο (43.550), την Ιταλία (34.738) και τη Γαλλία (29.778).