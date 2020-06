Κοινωνία

Θρήνος για το αγόρι που σκοτώθηκε παίζοντας με όπλο!

Ο άτυχος 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από βολίδα αεροβόλου όπλου, με το οποίο έπαιζε ο ίδιος και ο αδελφός του.

Θρήνος στην Καλαμπάκα για τον άτυχο 15χρονο, που έχασε τη ζωή του από βολίδα όπλου, το οποίο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το παιδί έπαιζε με αυτό!

Το άτυχο αγόρι μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο μετά τις 20.00, το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για τον γιο πολύτεκνης οικογένειας, με εφτά παιδιά, και ενός εκ των καλυτέρων κληρικών της Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, ανθρώπου της προσευχής και της καλής διακονίας, πατρός Αχιλλίου Καραμίντζιου, εφημερίου του χωριού Ξηρόκαμπος.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής κι ενώ τρία από τα παιδιά της οικογένειας, 17, 3 και 15 ετών, έπαιζαν στο σπίτι τους στη Θεόπετρα, με αεροβόλο όπλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αεροβόλο εκπυρσοκρότησε και ο 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν όλα τα μέλη της οικογένειας, με την βοήθεια ειδικών παιδοψυχολόγων.