Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: υπάρχει σχέδιο για να εντοπίζονται όσοι τουρίστες δεν τηρούν τα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους ελέγχους εν μέσω της επανεκκίνησης του τουρισμού!