Κορονοϊός: ύποπτο κρούσμα στην Αίγινα

Ένας άνδρας από το εξωτερικό, με ύποπτα συμπτώματα, ήρθε σε επαφή με κόσμο, σε κηδεία. Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Δημοτικός Σύμβουλος, Φίλιππος Τζίτζης.

Συναγερμός σήμανε στην Αίγινα ύστερα από πληροφορίες για ύποπτο κρούσμα κορονοϊού!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, αλβανικής καταγωγής, που ταξίδεψε από το εξωτερικό στην Αίγινα για να παραστεί σε κηδεία που τελέσθηκε στο νησί, είναι πιθανόν φορέας, καθώς βρέθηκε θετικός στον έλεγχο που του έγινε στο αεροδρόμιο.

Το δεύτερο τεστ θα γίνει σήμερα, κάτι που αναμένεται να ιδιαίτερη αγωνία, καθώς στην τελετή παρευρέθηκε αρκετός κόσμος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Φ. Τζίτζης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ, ενώ ο άνδρας αναμένεται να εξεταστεί σήμερα στο Αττικόν.