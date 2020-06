Κόσμος

Κορονοϊός: Δεύτερο κύμα και σύσταση για περιορισμούς στο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύσταση του Υπουργού Υγείας της χώρας για τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων.

Το Ισραήλ έχει εισέλθει σε ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας του νέου κορονoϊού, δήλωσε χθες Κυριακή σε συνέντευξη Τύπου ο Ισραηλινός υπουργός Υγείας Γιούλι Έντελσταϊν, συστήνοντας την επαναφορά περιοριστικών μέτρων.

«Είμαστε στο ξεκίνημα ενός δεύτερου κύματος της COVID-19. Πρέπει να επιβάλουμε νέους περιορισμούς. Οι περιορισμοί θα αφορούν συναθροίσεις, γαμήλιες τελετές και χώρους εβραϊκής λατρείας », δήλωσε ο Έντελσταϊν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ένα άτομο πέθανε τις προηγούμενες 24 ώρες και επιβεβαιώθηκαν 218 νέα κρούσματα.

Την Πέμπτη, η χώρα ανέφερε 668 νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό μετά τις 3 Απριλίου, όταν διαγνώστηκαν 819 μολύνσεις.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταγράψει 23.755 μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 318 θανάτων και 17.074 αναρρώσεων.