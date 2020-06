Αθλητικά

Μαρτίνς: θέλουμε να τελειώσουμε αήττητοι το πρωτάθλημα

Ο Πορτογάλος προπονητής μετά τη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΚ με 2-1 παραδέχθηκε ότι επιθυμία όλων στο σύλλογο είναι να τελειώσουν το πρωτάθλημα αήττητοι.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμη πρωταθλητής (και τυπικά) σύμφωνα με τον Πέδρο Μαρτίνς, μιας κι εκκρεμούν κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Ο Πορτογάλος προπονητής μετά τη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των play off επί της ΑΕΚ με 2-1 παραδέχθηκε στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού της Nova, ότι επιθυμία όλων στο σύλλογο είναι να τελειώσουν το πρωτάθλημα αήττητοι.

«Ακόμη δεν είμαστε πρωταθλητές, αφού εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μαζεύουμε βαθμούς και να κερδίζουμε. Θέλουμε να κατακτήσουμε αήττητοι το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα παρουσιάζει ένα υπέροχο πρόσωπο» υποστήριξε ο Ίβηρας τεχνικός, ο οποίος στάθηκε στο πολύ καλό πρόωσπο της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο:

«Η αλήθεια είναι πως το πρώτο ημίχρονο δεν είναι πάντα το καλό μας διάστημα. Απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη δεν κάναμε καλό πρώτο 45λεπτο. Αντιμετωπίσαμε μία πολύ καλή ομάδα που δυσκολεύει τον αντίπαλο. Σήμερα κάναμε όντως τον καλύτερο πρώτο ημίχρονο μας, αλλά ίσως κάναμε και το χειρότερο δεύτερο», είπε ο Μαρτίνς, ο οποίος δεν ξεχώρισε κάποιο παίκτη: «Είναι συλλογική δουλειά. Η ομάδα έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, καλά παιχνίδια και δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε έναν μόνο παίκτη».

Σε ερώτηση του του έγινε για τον Κώστα Φορτούνη υποστήριξε: «Παρουσιάζει ένα πολύ βελτιωμένο πρόσωπο. Γνωρίζουμε τον Φορτούνη και τις δυνατότητές του και περιμένουμε να δούμε και πάλι την ποιότητά του».