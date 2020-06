Κόσμος

Κίνα: αυξάνονται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έπεσαν το Σαββατοκύριακο στην επαρχία Σετσουάν στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει φονικές πλημμύρες από τις αρχές Ιουνίου, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Στο καντόνι Μιανίνγκ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 350 χιλιομέτρων από την περιφερειακή πρωτεύουσα Τσενγκντού, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους, το οποίο κυκλοφορούσε σε αυτοκινητόδρομο που είχε υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, έπεσε σε ποτάμι.

Εκτός από τους 12 θανάτους που καταγράφηκαν συνολικά στην επαρχία, υπάρχουν και 10 άνθρωποι των οποίων αγνοείται η τύχη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Από τις αρχές του Ιουνίου, το νότιο τμήμα της χώρας έχει πληγεί από ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες, από τις οποίες έχουν πληγεί συνολικά 12 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σε μερικές εβδομάδες, περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ συνολικά 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Φωτογραφίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χωράφια βυθισμένα στο νερό και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν κατοίκους στην πλάτη τους με το νερό να φτάνει ως τη μέση τους.

Η εποχή αυτή των έντονων βροχοπτώσεων έχει ήδη προκαλέσει οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 25,7 γουάν (3,2 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο. Πρόκειται για ένα σκληρό πλήγμα για την κινεζική οικονομία, η οποία έχει ήδη υποφέρει πολύ από την επιδημία της Covid-19.