Παράξενα

“Πάρκαρε” τη μηχανή του στο…μπαλκόνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είτε δεν έβρισκε θέση να την παρκάρει, είτε ήθελε να την επισκευάσει, είτε απλώς να μην του την..ματιάσουν, ο μοτοσικλετιστής τράβηξε τα βλέμματα.

Στο μπαλκόνι του σπιτιού του πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του κάτοικος της Λάρισας.

Οι λόγοι που η μηχανή βρέθηκε στο μπαλκόνι δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση του θέαμα είναι εντυπωσιακό, κυρίως λόγω της πρωτοτυπίας του.

Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς κατάφερε να ανεβάσει ο οδηγός της μοτοσικλέτα στο δεύτερο όροφο..

Πηγή: onlarissa.gr