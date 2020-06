Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τέσσερα μαθήματα εξετάστηκαν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στην προτελευταία μέρα των Πανελληνίων.

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, για τους οποίους οι Πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται αύριο.

Τα θέματα στο μάθημα «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων»

Τα θέματα στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τα θέματα στο μάθημα «Οικοδομική»

Τα θέματα στο μάθημα «Τεχνολογία Υλικών»

Το αυριανό πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 30-6-2020: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ 30-6-2020: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΡΙΤΗ 30-6-2020: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.