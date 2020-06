Οικονομία

Σκυλακάκης: πιθανή και τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή

Ανοιχτό άφησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε τρίτο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

«Περίπου 1 δισ. θα δοθεί τις επόμενες ημέρες με την επιστρεπτέα προκαταβολή 2 και αυτό μας αφήνει να εξετάσουμε και τρίτο επιστρεπτέας προκαταβολής βάσει των απωλειών Μαΐου και Ιουνίου» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.

Όσον αφορά την ύφεση που αναμένεται για φέτος παρατήρησε ότι «θα είναι λίγο μικρότερη από αυτή που υπολογίζαμε εμείς και η Κομισιόν σε σχέση με το άθροισμα του πρώτου και δεύτερου τριμήνου».

Όπως είπε, όμως, «έχουμε μια ύφεση που μας φέρνει ο τουρισμός» εκτιμώντας ότι «θα χάσουμε 3-4 μονάδες μόνο από τον τουρισμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο».

«Νομίζω ότι ανάμεσα στο 5% και το 8%, εκεί είναι που λίγο πολύ θα καταλήξουμε» κατέληξε για την ύφεση ο κ. Σκυλακάκης σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση φύλαξε δυνάμεις και θα επανέλθει για να στηρίξει εργαζομένους και επιχειρήσεις με ρευστότητα».