Οικονομία

Βιολογική γεωργία: πιστώνεται η ενίσχυση στους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα δουν οι δικαιούχοι την ενίσχυση στο λογαριασμό τους, μετά την επίσπευση της διαδικασίας.

Επισπεύστηκε η πληρωμή των ενισχύσεων βιολογικής καλλιέργειας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόκειται για ενίσχυση συνολικού ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ, που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τη ζωική και αγροτική παραγωγή.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης με γνώμονα την παροχή ρευστότητας στους παραγωγούς και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού προχώρησε στην επίσπευση των πληρωμών του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», επιτυγχάνοντας την καταβολή των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους δύο περίπου εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά, το ποσό που διατίθεται για τη φυτική παραγωγή ανέρχεται σε 21.688.887,44 ευρώ και για τη ζωική παραγωγή σε 14.821.849,12 ευρώ.

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων ξεκίνησε σταδιακά την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και σήμερα το Υπουργείο έχει καταβάλει συνολικά στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων το ποσό των 113.868.804,54 ευρώ.