Γεννηματά: η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε νέα αδιέξοδα σε οικονομία και εργασία

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα «Σε νέα αδιέξοδα στην οικονομία και την εργασία οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης» κατέθεσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή της η κ. Γεννηματά, «η κρίση στην ελληνική οικονομία παίρνει πια επικίνδυνες διαστάσεις» ενώ «οι ίδιοι οι αρμόδιοι υπουργοί προβλέπουν ύφεση 16% για το Β' τρίμηνο του 2020 και 8% για το σύνολο της χρονιάς». Σύμφωνα με την ίδια, «τα αποτελέσματα πλήττουν ήδη την κοινωνία. Κατά 259.000 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στην οικονομία το Α' 5μηνο του 2020, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι η πανδημία «αναμφίβολα» επιβάρυνε την κατάσταση, «όμως ήδη η ανάπτυξη στη χώρα μας ήταν αναιμική και τα προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού υπαρκτά». Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, «απέναντι σε μία τέτοια κρίση, η κυβέρνηση οφείλει να παρεμβαίνει με γενναία, δραστικά, στοχευμένα μέτρα. Το μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε ερείπια. Όπως ακριβώς πρότεινε το Κίνημα Αλλαγής με το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που κατέθεσε, ώστε να μείνουν ΟΡΘΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Δυστυχώς, η κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλο δρόμο. Με μέτρα ανεπαρκή και με μεγάλη καθυστέρηση τόσο ως προς τη λήψη της απόφασης όσο κυρίως ως προς την υλοποίηση τους».

Ως αποτέλεσμα, συμπεραίνει η κ. Γεννηματά:

«- Ο τουρισμός δοκιμάζεται. Πολλά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Και εσείς υπόσχεσθε τώρα νέα δέσμη μέτρων μετά τον Ιούλιο (!!). Όταν δηλαδή όλα θα έχουν κριθεί. Υποσχέσεις που ηχούν ως κοροϊδία για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τους 300.000 εποχιακά εργαζόμενους που απειλούνται με συνθήκες φτώχειας.

- Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων. Οι 8 στους 10 δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ως αποτέλεσμα η μία στις τρεις επιχειρήσεις -σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ- αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα συνέχισης της λειτουργίας τους. Οι τράπεζες συνεχίζουν να θέτουν απαράδεκτους περιορισμούς ακόμη και σε εγγυημένα δάνεια και η κυβέρνηση περιορίζεται σε "παρακλήσεις" προς αυτές.

- Οι αγρότες μένουν ουσιαστικά ακάλυπτοι, παρά τη μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί πολλοί κλάδοι της παραγωγής. Οι υπουργοί εξαγγέλλουν ενισχύσεις που κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα γίνουν πράξη.

- Οι εργαζόμενοι βιώνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αντί για το Πρόγραμμα Επιδότησης Εργασίας που πρότεινε το Κίνημα Αλλαγής, η κυβέρνηση επιμένει στο ήδη αποτυχημένο και επικίνδυνο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, για να υλοποιήσει το δόγμα της "μισή δουλειά με μισό μισθό". Το υπουργείο Εργασίας, αφού καθυστέρησε ιδιαίτερα την ΚΥΑ για το ειδικό επίδομα των 534 ευρώ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τώρα αφήνει ακάλυπτους χιλιάδες εργαζόμενους, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ακόμη και μέσα στην κρίση συνεχίζει το σχέδιο υπονόμευσης και αποδυνάμωσης των κλαδικών συμβάσεων, αφήνοντας στον "αέρα" 400.000 εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης».

Τέλος, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ρωτά τον πρωθυπουργό:

«1 -Θα επιμείνετε στην πολιτική του "βλέποντας και κάνοντας" που δεν αντιμετωπίζει την κρίση, αφήνει την οικονομία να βυθισθεί στην ύφεση, οδηγεί σε διόγκωση της ανεργίας και σε νέα αδιέξοδα για τις επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους εργαζόμενους;

2 -Θα επιμείνετε σε μία πολιτική που εκμεταλλεύεται την κρίση για να καταστρατηγήσει τα εργασιακά δικαιώματα στη χώρα μας και να οδηγήσει σε γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης;».