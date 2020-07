Life

Μπίλι Ρέι: η Μάιλι Σάιρους “είναι μια ηλιαχτίδα”

Ο Αμερικανός τραγουδιστής επεφύλαξε πολλούς επαίνους και για την άλλη κόρη του, επίσης ηθοποιό και τραγουδίστρια, Νόα.

Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους εξήρε τον χαρακτήρα της κόρης του, Μάιλι Σάιρους.

«Είναι άνθρωπος που δίνει. Πιστεύει ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ για έναν λόγο και αυτός είναι να δίνουμε πίσω στον συνάνθρωπό μας » είπε στο US Weekly ο Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι.

«Είμαι πραγματικά περήφανος για εκείνη» ανέφερε.

Ο τραγουδιστής του «Old Town Road» είπε ότι όταν γεννήθηκε η Μάιλι την ονόμασαν Destiny Hope (Πεπρωμένη Ελπίδα) επειδή γνώριζαν ότι ήταν «ξεχωριστή».

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους αργότερα άλλαξε το όνομά της.

«Είναι μια ηλιαχτίδα. Είναι μια ξεχωριστή ανθρώπινη ύπαρξη. Έχει υπέροχη καρδιά» είπε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής είχε επίσης πολλούς επαίνους και για την άλλη κόρη του, επίσης ηθοποιό και τραγουδίστρια, Νόα Σάιρους για την οποία είναι «εξαιρετικά περήφανος».

«Ξεπερνά κάθε φαντασία» είπε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους για το EP της Νόα, «The End Of Everything». «Εάν διεξαχθεί η τελετή απονομής των Grammy το 2021, θα πρέπει να είναι υποψήφια για βραβείο... Είναι ένας πραγματικά ξεχωριστός δίσκος» τόνισε.