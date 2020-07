Life

“The Princess Bride”: ένα διαφορετικό remake

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξαναγυρίσουν, μόνοι τους αυτή τη φορά, την αγαπημένη ταινία του 1987 «The Princess Bride».

Το remake της ταινίας γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο σπίτι του κάθε ηθοποιού με τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων.

Έτσι, από τις 29 Ιουνίου, μέσω της Quibi, και για δύο εβδομάδες κομμάτια της ταινίας θα δίνονται στη δημοσιότητα.

Τα ζευγάρια που παίρνουν μέρος είναι Joe Jonas και Sophie Turner, Common και Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris και David Burtka, Chris Pine και Annabelle Wallis, καθώς και οι: Hugh Jackman, Jennifer Garner, Elijah Wood, Jon Hamm, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Jenna Ortega, Jack Black, David Oyelowo, Keegan-Michael Key, Patton Oswalt, Josh Gad, Andy Serkis, Diego Luna, Taikaiti Wait και Zazie και πολλοί άλλοι.

Οι ηθοποιοί θα εναλλάσσονται στους ρόλους αποτίοντας φόρο τιμής στο «The Princess Bride» ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Επιπλέον ο σκηνοθέτης της ταινίας του 1987 Ρομπ Ρέινερ θα υποδυθεί στην ταινία τον παππού και ο Φρεντ Σάβατζ θα επαναλάβει τον ρόλο του εγγονού, 33 χρόνια μετά.

Το remake της ταινίας γίνεται για καλό σκοπό καθώς η εταιρεία θα δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «World Central Kitchen» που ίδρυσε ο σεφ Χοσέ Αντρές Πουέρτα, και η οποία παρέχει δωρεάν γεύματα σε εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του SARS-CoV-2.