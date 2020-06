Οικονομία

Γεραπετρίτης: απομείωση ή και μηδενισμός της προκαταβολής φόρου

Τι είπε για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Πότε ο χρόνος καθίσταται ουδέτερος, όπως είπε. Η τοποθέτησή του για τις τουρκικές προκλήσεις.

Η απομείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου είναι κάτι που μελετούν η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του, ενώ για το θέμα του ανασχηματισμού σημείωσε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, από αρχές Ιουλίου ο χρόνος καθίσταται ουδέτερος, οπότε και ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει πότε θα ανάψει το πράσινο φως.

Ειδικότερα, για τον ανασχηματισμό ο υπουργός Επικρατείας επανέλαβε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 αυτό που είχε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή «για να υπάρξει ανασχηματισμός ή διορθωτικές κινήσεις, όπως θα συμβεί τώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν ουδέτερο χρόνο. Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις στην κυβέρνηση δεν γίνονται σε ζέοντα χρόνο. Δεν μπορείς ενώ είσαι μέσα σε μια κρίση, να κάνεις ταυτοχρόνως και διορθώσεις, γιατί το ωφέλιμο αποτέλεσμα εξουδετερώνεται».

«Αρα», συμπέρανε, «από τη στιγμή που ανοίγουμε από αρχές Ιουλίου, ο χρόνος καθίσταται ουδέτερος (να μην μας συμβεί κάποιο άλλο κακό) οπότε ο πρωθυπουργός κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα αποφασίσει».

Οικονομία -Τουρισμός

Στην οικονομία, αφού έκανε λόγο για «έναν τεράστιο κατάλογο εργαλείων», για την προκαταβολή φόρου ανέφερε ειδικότερα τα εξής: «Εξ αρχής είχαμε πει ότι θα μειωθεί, αυτήν τη στιγμή μελετάται από το υπουργείο Οικονομικών και μια μεγαλύτερη εξατομίκευση. Δεν είναι δυνατόν ζημιογόνες επιχειρήσεις φέτος, που δυστυχώς θα είναι οι περισσότερες ζημιογόνες, να πρέπει επί τη βάσει των περσινών κερδών, να δώσουν την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος», αναγνώρισε ο υπουργός Επικρατείας για να σημειώσει στο «δια ταύτα»: «Μελετάται έτσι ώστε να απομειωθεί ή ακόμη και να μηδενισθεί αυτού του τύπου η προκαταβολή φόρου. Είναι εύλογο και σας διαβεβαιώ πως θα γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του δημοσιονομικού μας χώρου, έτσι ώστε κατά το δυνατόν να διευκολυνθούν οι πολίτες».

Στο θέμα της δισυπόστατης (υγειονομικής - οικονομικής) κρίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα επέκεινα μιας κρίσης, η οποία, υγειονομικά, δεν έχει κλείσει. Οι πολίτες, πέρα από το ζήτημα του πορτοφολιού, το οποίο είναι αναγκαίο, θα πρέπει να έχουν και μια ψυχολογική ασφάλεια για να μπορούν να κινηθούν. Και, επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία, κανείς δεν έχει κανονίσει ακόμη τις διακοπές του γιατί υπάρχει αυτού του τύπου η ανασφάλεια, πώς θα κινηθούμε κ.λ.π. -«και όλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποίαν αισθάνονται ότι μπορεί εύκολα να έχουν ανατροπές στη ζωή τους». Κατά συνέπεια, συνέχισε, «το α' 15νθήμερο της νέας τουριστικής περιόδου, οι επόμενες 2-3 εβδομάδες, να πάνε καλά και στο υγειονομικό - επιχειρησιακό κομμάτι και στο οικονομικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα momentum στους πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να μπορέσει να κινηθεί πολύ περισσότερο η αγορά. Για μένα είναι μεγάλο βαρόμετρο, οι πρώτες εβδομάδες...», τόνισε επίσης.

Στο ειδικότερο ερώτημα τι θα γίνει με τους τουρίστες που προέρχονται από χώρες με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, αλλά κάνουν ενδιάμεση στάση σε ευρωπαϊκή χώρα, ο υπουργός ζήτησε από τους πολίτες «να αισθάνονται ασφάλεια», και τούτο γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο «εκείνος ο οποίος προέρχεται από χώρα στο "κόκκινο", θα εναπόκειται σε έλεγχο ανεξαρτήτως αν θα είναι απευθείας η πτήση ή όχι. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει, είναι πού βρέθηκε τις τελευταίες 15 ημέρες. Θα ελέγχουμε είτε ολόκληρες πτήσεις είτε μεμονωμένους επιβάτες πτήσεων», δήλωσε για το θέμα.

Σε ερώτηση για το ΕΣΥ, εισαγωγικώς διευκρίνισε ότι «η δική μας τοποθέτηση εξ αρχής δεν ήταν να αποδομήσουμε το ΕΣΥ, το αντίθετο. Να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά με τον ιδιωτικό τομέα και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες», έθεσε το στόχο ο Γ. Γεραπετρίτης, για να προσθέσει: «το ΕΣΥ, όπως το είχαμε γνωρίσει, απαξιωμένο και σε φθίνουσα πορεία, δεν είχε μέλλον. Πρέπει να ενισχυθεί -και ενισχύεται κάθε μέρα που περνάει».

Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόοδο που έχει κάνει η πολιτική προστασία, ο Γ. Γεραπετρίτης είπε πως του τηλεφώνησαν από τη Γαλλία, προκειμένου να ζητήσουν τεχνογνωσία. «Τη Γαλλία! Με διοικητικό σύστημα 300 ετών, από τα πιο προηγμένα παγκοσμίως, ζήτησαν τεχνογνωσία σε σχέση με τη δική μας πολιτική προστασία», ήταν η, χαρακτηριστική, αναφορά του.

Ελληνο-τουρκικά

Για την τηλεφωνική επικοινωνία, τέλος, του πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε εμφατικά: «Για μας είναι θέμα αρχής η πολιτική των ανοικτών διαύλων. Ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλα προβλήματα γειτονίας, πόσο μεγάλες δυσκολίες κατανόησης μπορεί να έχεις για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι, γιατί θα πρέπει να απαμβλύνονται οι αντιθέσεις. Είναι αδιανόητο σε μια σύγχρονη κοινωνία», επιχειρηματολόγησε, «να μην υπάρχει ανοιχτότητα μεταξύ γειτονικών κρατών. Καταλαβαίνω την κλιμακούμενη επιθετικότητα και στη ρητορική και ενίοτε και στις δράσεις εκ μέρους της Τουρκίας, εμείς εξακολουθούμε να προχωρούμε με τις δικές μας κόκκινες γραμμές, που είναι αυτονόητες. Είναι η εθνική κόκκινη γραμμή της κυριαρχίας», υπογράμμισε κλείνοντας.