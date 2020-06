Συνταγές

Μπιφτέκια με βρώμη και σαλάτα με κινόα από τον Βασίλη Καλλίδη

Μια καλοκαιρινή, άκρως υγιεινή συνταγή ετοίμασε για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Βασίλης Καλλίδης.