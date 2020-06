Life

Ίντρις Έλμπα: Ένας μαύρος πρέπει να είναι διπλά καλύτερος από έναν λευκό

Τι λέει ο ηθοποιός για τον ρατσισμό που βίωσε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, λόγω του χρώματος του δέρματος του.

Ο Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) είπε ότι το να τον ρωτάει κανείς για τον ρατσισμό είναι σαν να τον ρωτάει «πόσο καιρό αναπνέει».

Ο ηθοποιός είπα ακόμα ότι αυτό που διδάχθηκε από τους γονείς του είναι ότι για να πετύχει «θα πρέπει να είσαι δυο φορές καλός απ' ό,τι ένας λευκός».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ρατσισμός που έχει υποστεί δεν έχει αναιρεθεί από την επιτυχία του.

«Η επιτυχία δεν αναιρεί το ρατσισμό για μένα. Το να με ρωτάς για τον ρατσισμό είναι σαν να με ρωτάς πόσο καιρό αναπνέω», είπε και συνέχισε λέγοντας ότι ένας μαύρος συνειδητοποιεί τη διαφορά για το χρώμα στο δέρμα του, για πρώτη φορά, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον ρατσισμό.

«Αυτό σε ακολουθεί πάντα, ανεξάρτητα από το εάν πετύχεις ή νικήσεις το σύστημα», τόνισε ο 47χρονος ηθοποιός.

Ο Έλμπα είπε ότι οι γονείς του δίδαξαν ότι «αν θέλεις να τα καταφέρεις σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να είσαι δυο φορές καλύτερος από ότι ένας λευκός».