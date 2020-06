Καιρός

Καιρός: Μίνι καύσωνας την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υψηλές θερμοκρασίες και ασθενείς άνεμοι. Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει κόκκινο» ο υδράργυρος.

Καλοκαιρία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου αναμένεται την Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η μέγιστη θα είναι τοπικά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.