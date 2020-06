Κοινωνία

Κορονοϊός: Aύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών στα οχήματα

Αλλαγές στον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών ανά όχημα. Τι ισχύει για τα ΙΧ, για ταξί και για τα επαγγελματικά οχήματα.

Με βάση τη νέα ΚΥΑ που αφορά στους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και έχει ισχύ έως της 12 Ιουλίου 2020, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις όσον αφορά στα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης.

Συγκεκριμένα, για τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα:

Για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο (2) που ίσχυε.

Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων (4) που ίσχυε.

Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα.

Όσον αφορά στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα:

Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού, έναντι δύο (2) που ίσχυε.

Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων (4) που ίσχυε.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

Η χρήση μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό είναι υποχρεωτική στις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα.

Για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.

Τέλος, ο κλιματισμός συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.