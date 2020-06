Κοινωνία

Κατεδαφίζονται επικίνδυνα κτήρια στην Αθήνα (εικόνες)

Ξεκίνησε η κατεδάφιση 13 επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων κτηρίων από τον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία, η οποία αφορά σε πρώτη φάση συνολικά 13 ακίνητα, με την προοπτική ο κατάλογος των προς κατεδάφιση κτηρίων να συμπληρωθεί και με άλλα.

Ήδη, τις προηγούμενες ημέρες κατεδαφίστηκε κτήριο στη διασταύρωση των οδών Ηούς 36-38 και Δαιδαλιδών στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η αποξήλωση αμιάντου από πέντε κτίσματα που βρίσκονται στην οδό Επικλέους στην 5η Δημοτική Κοινότητα, τα οποία στη συνέχεια θα κατεδαφιστούν. Αμέσως μετά, έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση ενός κτηρίου επί της οδού Αλκμαίωνος 3, στην 4η Δημοτική Κοινότητα.

Όπως τονίζει, σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, «έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιό μας σε σχέση με τα εγκαταλελειμμένα κτήρια της Αθήνας. Σε πρώτη φάση, πρέπει να φροντίσουμε άμεσα, και αυτό κάνουμε, ώστε να μην υπάρχουν κτήρια που εδώ και δεκαετίες, αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Κάνουμε το ξεκαθάρισμα για να μπούμε στην αξιοποίηση εκείνων των κτηρίων που πληρούν τις προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε στη λύση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε με αυτό το κεφάλαιο».