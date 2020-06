Πολιτική

Σύνοδος ΥΠΕΞ ΕΕ: Στην κορυφή της ατζέντας η Τουρκία

Η δήλωση του εκπροσώπου της Κομισιόν για την επερχόμενη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών.

Στην ατζέντα της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής και της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, θα βρεθεί το ζήτημα της Τουρκίας, ανέφερε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, τονίζοντας ότι «αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα για να συζητηθεί πώς θα προχωρήσει το θέμα και για το πώς θα συνεχίσουμε με την Τουρκία έτσι ώστε να επιτευχθεί αλλαγή στη συμπεριφορά, στις ενέργειες και στις δηλώσεις».

Ερωτηθείς να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την πρόταση για συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Τουρκίας και ποιά θα είναι τα επόμενα βήματα, ο Πήτερ Στάνο δεν έδωσε σαφή απάντηση και εστίασε στις δηλώσεις του Ζοζέπ Μπορέλ κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, λέγοντας ότι «υπενθύμισε τη θέση της ΕΕ σχετικά με την Τουρκία, τις θέσεις της ΕΕ για τις δραστηριότητες (της Τουρκίας) στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτά τα θέματα πρέπει να προχωρήσουν και να λυθούν μέσω του διαλόγου»».