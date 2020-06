Οικονομία

Παράταση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα αδήλωτα τετραγωνικά

Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών για την παράταση. Μέχρι πότε θα μπορούν να δηλωθούν.

Παράταση έως τις 31 Αυγούστου και στις αιτήσεις για τα μη ηλεκτροδοτούμενα αδήλωτα τετραγωνικά, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Άργος μιλώντας σε ημερίδα με θέμα το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε, ακόμη, ότι στο νέο πρόγραμμα εντάσσονται 52 έργα, σε δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 115,5 εκατομμυρίων ευρώ, που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», χωρίς όμως να έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Προσερχόμενος στην ημερίδα, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Στόχος είναι η ενημέρωση των Δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης". Τα επόμενα πέντε χρόνια θα γίνουν πράξη περίπου 5.000 έργα σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ. Έργα που αφορούν όλους τους πολίτες και όλους -χωρίς καμία εξαίρεση- τους δήμους της χώρας. Με τον δήμαρχο 'Αργους που είναι πρόεδρος της ΠΕΔ και όλους τους δημάρχους αλλά και τον περιφερειάρχη, έχω μια εξαιρετική συνεργασία για να προετοιμάσουμε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα έργων το οποίο θα βιώσουν οι πολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια της ζωής τους, τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Σε ερώτηση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα αδήλωτα τετραγωνικά ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Ξέρετε ότι από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το υπουργείο Εσωτερικών πήρε την πρωτοβουλία να διευκολύνει τους πολίτες που έχουν αδήλωτα τετραγωνικά, που έχουν απόκλιση ανάμεσα στο Ε9 και στα τετραγωνικά που δηλώνουν στη ΔΕΗ. Το μέτρο αυτό έχει στεφθεί από τεράστια επιτυχία. Έχουν δηλωθεί πάνω από 12 εκατ. τετραγωνικά μέτρα και πάνω από 450.000 νοικοκυριά τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν οι πολίτες, κερδίζει το κράτος και η Αυτοδιοίκηση γιατί θα αρχίσουν να εισπράττουν φόρους και τέλη με βάση την πραγματικότητα και όχι τα μειωμένα τετραγωνικά. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε σε εμπιστοσύνη. Όλοι μαζί. Εμπιστεύεται το κράτος τους πολίτες και οι πολίτες το κράτος. Κάνουμε μια νέα αρχή.

Το πρόγραμμα που αφορούσε τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών που είναι μη ηλεκτροδοτούμενα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια ιστορία δύο ετών. Είχε καθιερωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς δώσαμε παράταση και δίνουμε για τελευταία φορά παράταση σε αυτό έως τις 31 Αυγούστου. 'Αρα και οι πολίτες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά των σπιτιών που είναι μη ηλεκτροδοτούμενα πρέπει να το κάνουν τώρα, μέχρι τις 31 Αυγούστου».

Νωρίτερα ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον δήμαρχο 'Αργους - Μυκηνών, Δημήτρη Καμπόσο.