Κοινωνία

Πουλούσε λαθραία τσιγάρα σε μίνι μάρκετ

Μια άκρως επικερδή παράνομη δραστηριότητα μέσα στο μίνι μάρκετ που διατηρούσε είχε στήσει ένας 72χρονος που πουλούσε λαθραία τσιγάρα και καπνό.

Με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων συνελήφθη 72χρονος, στο Καματερό, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Αστυνομίας Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με μίνι μάρκετ που πουλούσε λαθραία τσιγάρα στο Καματερό, εντοπίστηκε ο 72χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, στο οποίο βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία, και κατασχέθηκαν 955 πακέτα τσιγάρων και 23 πακέτα καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Σε αστυνομική έρευνα που ακολούθησε σε παρακείμενο ισόγειο διαμέρισμα, που χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος του καταστήματος, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 5.071 πακέτα τσιγάρων και 363 πακέτα καπνού, που επίσης δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.