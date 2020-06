Κοινωνία

“Μεγάλος Περίπατος”: Οι αλλαγές στην πλατεία Συντάγματος (εικόνες)

H νέα εικόνα του Συντάγματος και οι αλλαγές που φέρνει ο "Μεγάλος Περίπατος" στην Αθήνα.

Στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας βρίσκεται το ανανεωμένο Σύνταγμα, με τα συνεργεία του Δήμου να δουλεύουν αδιάκοπα για την ολοκλήρωση του «Μεγάλου Περιπάτου» των Αθηνών.

Το πρωί της Δευτέρας όσοι πέρασαν από το Σύνταγμα είδαν ότι πλέον από την κάτω του πλευρά υπάρχει ένας μεγάλος πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος στα πλαίσια του οποίου έχουν τοποθετηθεί παγκάκια.

Πρόκειται για μεταλλικά κυκλικά παγκάκια στο κέντρο των οποίων τοποθετήθηκαν σήμερα δέντρα και πράσινο, που θα προκαλούν τη φυσική σκίαση του χώρου.

Λόγω της παρέμβασης από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος οι λωρίδες ελεύθερης κυκλοφορίας θα είναι πλέον τρεις για τα ΙΧ και μία αποκλειστικά για τα Μέσα Μεταφοράς.

Ήδη στο τμήμα μεταξύ των οδών Ερμού και Μητροπόλεως τοποθετήθηκαν εκ νέου οι στάσεις των λεωφορείων σε διαφορετικά σημεία, αφού έχει δημιουργηθεί ειδική εσοχή.

Για τα ταξί προβλέπεται πιάτσα επί της Όθωνος, εκεί που ήταν, αλλά και μία νέα στην Καραγιώργη Σερβίας.

Σήμερα, πρώτη καθημερινή μετά τις αλλαγές, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα από την κάτω πλευρά της πλατείας, αλλά η κίνηση από την πάνω ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν μέχρι τις αρχές της Συγγρού.

Οι αλλαγές στο Σύνταγμα προκάλεσαν την αντίδραση του Νάσου Ηλιόπουλου, εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για κακοποίηση του κέντρου της Αθήνας.

