Πολιτική

Δένδιας από Τυνησία: Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη αποσταθεροποιεί την περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

«Για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, απαιτείται μία λύση που να προέρχεται από τους ίδιους τους Λίβυους. Χωρίς ξένους παράγοντες, χωρίς ξένους στρατούς», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στις κοινές δηλώσεις του με τον Τυνήσιο ομόλογό του, Νουρεντίν Εράι, μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους στην Τύνιδα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον Τυνήσιο ομόλογό του, ενώ προσέθεσε ότι «στην επίλυση της κρίσης αυτής, θεωρούμε ότι η Τυνησία δύναται να παίξει έναν πολύ εποικοδομητικό ρόλο».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει στην Τυνησία τις καλές τις υπηρεσίες στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η τελευταία υποστηρίζει τις προσπάθειες της Τυνησίας να αντιμετωπίσει οικονομικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Ανέφερε δε πως «η Ελλάδα αναγνωρίζει τον καίριο σταθεροποιητικό και εποικοδομητικό ρόλο της Τυνησίας στην περιοχή».

«Με χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι μοιραζόμαστε μία κοινή αντίληψη ως προς τον τρόπο που προάγουμε τις εξωτερικές μας σχέσεις. Θεμέλιο αυτής της κοινής άποψης είναι η δέσμευσή μας να παραμένουμε πάντοτε εντός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου», σημείωσε ο κ. Δένδιας. «Ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, από ό,τι συμβαίνει με την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη, η οποία αντιβαίνει άμεσα τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τα Συμπεράσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου, ενώ αποσταθεροποιεί την περιοχή», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως διερευνήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών και συμφωνήθηκε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. Συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, καθώς και οι σχέσεις της Τυνησίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο Υπουργοί, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, υπέγραψαν Συμφωνία Θαλασσίων Μεταφορών, η οποία ανοίγει «νέους δεσμούς συνεργασίας σε έναν κομβικό τομέα».

Τέλος, ο κ. Δένδιας συνεχάρη την Τυνησία για την επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού.