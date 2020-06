Πολιτισμός

Συνάντηση Μητσοτάκη - Φόνσου στο Μαξίμου

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Άννα Φόνσου για τη θεσμική θωράκιση του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Άννα Φόνσου, ιδρύτρια και πρόεδρο του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού», παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για την βιωσιμότητα του πολιτιστικού και βαθιά κοινωνικού έργου το οποίο επιτελείται στο «Σπίτι του Ηθοποιού», αλλά και του ίδιου του ιδρύματος, και ευχαρίστησε την κ. Φόνσου για την εθελοντική προσφορά της, λέγοντας ότι παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις δράσεις του ιδρύματος.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από την υπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θεσμική θωράκιση του φορέα, ώστε να συνεχίσει τη μεγάλη του προσφορά και στο μέλλον και μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Η κ. Φόνσου ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για το ενδιαφέρον και την συμπαράστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στην άριστη συνεργασία και την συνεχή υποστήριξη, την οποία έχει στο έργο της από το υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά από την κ. Μενδώνη, και πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της πανδημίας